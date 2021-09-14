Ксению Бородину отправили в больницу прямо со съёмок реалити-шоу

Звезде телестройки Ксении Бородиной потребовалась экстренная медицинская помощь. В больницу телеведущую отвезли со съёмок реалити-шоу "Дом-2".

Ксения Бородина снимала забавные ролики на съёмочной площадке, однако через несколько часов она разместила фотографии из больничного коридора.

"Все нормальные люди едут после работы спать домой, а меня привезли на рентген", — написала звезда "Дома-2".

Позже стало известно, что Ксения травмировала ногу. Телеведущая ударилась коленом и почувствовала сильнейшую боль. Бородина заподозрила перелом, однако врачи при обследовании выяснили, что знаменитость получила сильный ушиб.

Здоровье Ксении в данный момент находится вне опасности.

Больше месяца назад Бородина объявила о своём окончательном разрыве с супругом Курбаном Омаровым.

В начале августа суд расторгает их брак. Звезда "Дома-2" предпочитает не афишировать причину расставания с мужем. Поклонники Бородиной сочувствуют звезде, подозревая Омарова в неверности. Ксения отмечает, что муж сделал что-то такое, что нельзя простить.

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