Хромченко показала "волшебный" комплект, который стройнит фигуру

Эвелина Хромченко посоветовала женщинам с лишним весом носить лосины, чтобы спрятать полноту ног. Основным же предметом гардероба, который сделает женщину стройнее, будет актуальная в новом сезоне куртка-рубашка.

Модный приговор

На пьедестал моды в осенний период восходит куртка-рубашка. Понять, что это именно то, что нужно модницам, поможет плотность наряда. Модная вещь будет отличаться солидной плотностью и способностью держать форму.

В шоу "Модный приговор" продемонстрировали молодёжный комплект для женщин с круглой фигурой "яблоко".

Наряд создавал иллюзию вытянутого силуэта. Героиня благодаря удачно подобранной одежде стала выглядеть намного стройнее.

Хромченко объяснила, как следует одеваться женщинам с заметным животиком, чтобы казаться стройнее.

Героине проекта подобрали куртку-рубашку ниже линии бедер. Дополнили образ плотное платье-трапеция и белые кеды, придававшие наряду воздушности.

"Для верха, на мой взгляд, длина идеальная. То есть наша героиня имеет сейчас две вертикали, которые помогают ей выглядеть ещё выше, что никому не вредит", — отметила Хромченко.

Эксперт моды посоветовала носить такой комплект с плотными лосинами, которые замаскируют ненужные рельефы под платьем.

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