Настя Ивлеева подключила Пугачёву к скандалу о школьном опроснике

Знаменитому блогеру Насте Ивлеевой дорого обошлось интервью с Ксенией Собчак. Журналистка, как опытный провокатор, выставила Настю полным неучем. Звезда ТВ и интернета не смогла ответить на вопросы об авторе романа "Отцы и дети", а также провалила остальные вопросы коварной Ксении Анатольевны. Защиту Ивлеевой нашла у Аллы Пугачёвой.

Настя Ивлеева знакома лично с Аллой Борисовной. Примадонна даже посещала праздник в честь дня рождения супер успешного блогера.

Теперь Ивлеева жалеет о том, что оказалась не столь мудра, как несравненная Алла Пугачёва.

В качестве своего оправдания Ивлеева опубликовала в Instagram фрагмент интервью Аллы Борисовны.

Народная артистка СССР попросту отказалась отвечать на вопросы, которые показались ей заумными. Пугачёва не утруждает себя ответами на неприятные ей вопросы.

"Хочу поглупеть", — заявляет Алла Борисовна, сама диктуя правила игры интервьюеру.

Настя Ивлеева же позволила Собчак сделать из себя объект для хейта. Не помогли блогеру и самообличительное признание перед "экзаменом".

"Я сразу говорю: я тупая, официально заявляю", — объяснила Ивлеева, но пошла на поводу у Собчак.

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