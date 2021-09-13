"Это не стиль 90-х": подписчики высмеяли Светлакова за стилистический промах

Комик Сергей Светлаков попытался нарядиться в стиле 90-х. Как оказалось, у большинства подписчиков одежда в 90-е годы выглядела совсем иначе. Фолловеры объяснили шоумену, что в таком цирковом наряде в лихие перестроечные годы его просто бы побили на улице.

Сергей Светлаков облачился в радужный спортивный костюм и в красные кеды. Голову артиста украшала чёрная кепка. Компанию шоумену составила ретро-красотка в кожаных штанах и милых локонах.

Компания восседала на герое старых анекдотов про братков — на 600-м "Мерседесе".

Поза у Сергея была тоже непонятная. Актёр вальяжно закинул ногу на ногу. "Быдловатую" натуру Светлаков пытался передать, ковыряясь мицинцем в зубах.

"Выходные в стиле 90-х…кто-то помнит это время?" — поинтересовался комик у подписчиков.

Интернет-аудитория отчитала Светлакова за то, что тот совсем потерял связь с тем временем.

"С меня бы за такую одёжку в 90-е по полной спросили как с понимающего"; "Это в стиле цирка, а не 90-х"; "Что за радуга на 600-ом? Совсем учебники истории не читают фотографы", — учили уму-разуму комика в Сети.

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