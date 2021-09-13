Исхудавший внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков сделал заявление о своей болезни.
Ранее публика с тревогой наблюдала за тем, что Никита стал стремительно терять вес.
Связывали это с тем, что сын Кристины Орбакайте стал убеждённым вегетарианцем.
Парень полностью отказался от мяса. Наследник звёздной семьи стал песко-вегетарианцем из идеологических соображений.
Выяснилось также, что отказ от некоторых продуктов питания продиктован также проблемами 30-летнего молодого человека со здоровьем.
На днях Никита в первый раз озвучил свой диагноз.
Никита Пресняков объяснил, что проблемы со здоровьем заставили его целиком пересмотреть свой рацион.
"Диета "стол №5" из-за полипов желчного пузыря", — удивил публику неожиданным признанием старший внук Примадонны.
Полипы желчного пузыря — это доброкачественные опухоли или псевдоопухолевые образования, возникающие из желчнопузырного эпителия.
Никита увлекается скейтбордом и паркуром. Молодой человек заботится о своём физическом состоянии. Переход на вегатарианскую пищу, с его точки зрения, позволяет ему поддерживать себя в форме.
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