У сына Кристины Орбакайте обнаружили опухоль в желчном пузыре

Исхудавший внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков сделал заявление о своей болезни.

Ранее публика с тревогой наблюдала за тем, что Никита стал стремительно терять вес.

Связывали это с тем, что сын Кристины Орбакайте стал убеждённым вегетарианцем.

Парень полностью отказался от мяса. Наследник звёздной семьи стал песко-вегетарианцем из идеологических соображений.

Выяснилось также, что отказ от некоторых продуктов питания продиктован также проблемами 30-летнего молодого человека со здоровьем.

На днях Никита в первый раз озвучил свой диагноз.

Никита Пресняков объяснил, что проблемы со здоровьем заставили его целиком пересмотреть свой рацион.

"Диета "стол №5" из-за полипов желчного пузыря", — удивил публику неожиданным признанием старший внук Примадонны.

Полипы желчного пузыря — это доброкачественные опухоли или псевдоопухолевые образования, возникающие из желчнопузырного эпителия.

Никита увлекается скейтбордом и паркуром. Молодой человек заботится о своём физическом состоянии. Переход на вегатарианскую пищу, с его точки зрения, позволяет ему поддерживать себя в форме.

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