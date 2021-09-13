Калашникова обвинила родственников Краснова в равнодушии и меркантильности

Анна Калашникова рассказала о покинутом и забытом всеми любимом художнике Примадонны.

Борис Краснов умер, разбитый параличом, в частном хосписе. Певица Анна Калашникова уверена, что сценографа все оставили, поэтому он провёл последние часы жизни в окружении чужих людей.

"Борис такого отношения к себе явно не заслужил. После чего на меня накинулись хейтеры. Но я сказала горькую правду. Краснов умер в одиночестве, в хосписе, покинутый самыми близкими", — заявила Анна в программе Андрея Малахова.

Певица отметила, что родных художника интересовали только его миллионы.

"Ещё при жизни Бори знакомые юристы мне рассказывали, что родня Краснова обратилась к их услугам и уже "пилит" наследство. А Краснов был не бедный. Ещё десять лет назад у Бориса был зал торжеств в центре Москвы, который арендовали под юбилеи и свадьбы не только олигархи, но и серьёзные политики", — сказала Калашникова.

У Краснова было несколько квартир в Москве, загородная недвижимость, а также солидные сбережения на счетах. За всё это родственники, по словам Анны, стали бороться ещё при жизни художника.

Анна отмечает, что в хосписе Краснова якобы навещали только Алла Пугачёва и его друг, адвокат Александр Добровинский.

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