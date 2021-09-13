Собчак и Богомолов каждый по-своему вспоминают свою свадьбу

Ровно два года назад Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли эпатажную свадьбу. Журналистка и режиссёр, независимо друг от друга, разместили посты в Instagram о тех памятных событиях. Их взгляды на бракосочетание несколько разнятся.

Ксения Собчак склонна оценивать своё бракосочетание с точки зрения конкуренции в мире беспощадного эпатажа. Она явно намекает на то, что переплюнула по масштабу задумки и смелости Моргенштерна.

"Пересматриваю фото, и понимаю, что Наша планка настоящего Свадебного п*** была поднята высоко. Даже слишком высоко-молодежи есть чему поучиться! Пусть, как было написано на том катафалке, все так и будет, @konbog75: "Пока смерть не разлучит нас!", — пишет Ксения Анатольевна.

Константин Богомолов вознёсся в своих романтических измышлениях до небес.

"Два года назад мы с @xenia_sobchak прилегли в катафалк, чтобы взлететь, и два года парим над облаками", — написал вдохновенный режиссёр.

Свои пафосные мысли он сопроводил совместным снимком с супругой. На фото он с Собчак летит на воздушном шаре на фоне золотого заката.

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