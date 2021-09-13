Бесплатные гроб и место на кладбище за эксклюзив о смерти Максим

PR-директору певицы Максим Яне Богушевской представители СМИ предлагали деньги, а также бесплатные гроб и место на кладбище. Об этом заявила Богушевская в ходе интервью с Ксенией Собчак.

"Предложили мне отправить некролог заранее. То есть, как только Марина умрет, они его напечатают, заплатят мне деньги за эксклюзив, за то, что я им первым об этом сообщу", — цитирует URA. RU слова Яна Богушевская.

Более того, по словам PR-директора, в период, когда певица Максим, настоящее имя корой Марина Абросимова, находилась в коме, представители "желтушных изданий" предлагали ей бесплатные гроб и место на кладбище.

Как заметила Богушевская, интерес к Максим заметно упал, когда состояние певицы стало улучшаться.

"Мне уже не 150 раз в день писали, а двадцать", — отметила Яна Богушевская.

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