Подруга Краснова рассказала, почему от сценографа Пугачёвой отвернулись коллеги

По словам подруги Бориса Краснова Ирины Грибулиной, сценограф не работал с 2011 года. За это время коллеги по шоу-бизнесу перестали выходить с ним на связь.

Перед смертью у Краснова было тяжёлое материальное положение.

"Люди — очень странные создания, они очень любят дружить с успешными. Этой весной звонит Боречка, спрашиваю: "Как ты живешь материально?" У него же не было коляски. Он ответил: "Думать забудь. Я был Борис Краснов, и я им и останусь. Я не побирушка", — рассказала композитор в эфире программы "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ.

По её словам, Краснов очень переживал из-за обвинений в растратах. Десять лет назад на сценографа завели уголовное дело и обвинили в вымогательстве. Тогда его разбил первый инсульт. Сценограф Аллы Пугачёвой лежал в коме. Второй инсульт случился этой весной. Осложняло состояние здоровья и то, что Краснов перенёс коронавирус. Художник-постановщик попал в хоспис. Бориса Краснова не стало 7 сентября в московском центре паллиативной помощи.

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