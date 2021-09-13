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Немецкая певица рассказала из-за каких побочек от прививки отменила концерты

Шоу-бизнес » Зарубежный

Известная берлинская оперная певица Беттина Ранч отменила несколько концертов. После прививки от коронавируса у женщины развился паралич лицевого нерва. По признанию артистки, случилось это только спустя три недели после прививки.

Немецкая певица рассказала из-за каких побочек от прививки отменила концерты

"Из-за очень серьёзных и длительных побочных эффектов вакцинации я в настоящее время не могу вернуться на сцену", — передаёт слова Ранч Berliner Zeitung.

По словам женщины, у неё сильно болит голова, нарушена координация и парез верхней части лица. Из-за этого певица не может проводить концерты. Ранч отмечает, что привилась компонентом Biontech и первые дни чувствовала себя хорошо.

Врач заверил, что голосовые связки оперной певицы в порядке.

Ранее в Новой Зеландии зафиксировали первую смерть от побочных эффектов вакцины Pfizer. Скончалась женщина. Врачи диагностировали, что её сердце перестало перекачивать кровь, что и стало причиной летального исхода.

 

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