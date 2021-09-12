Певец Григорий Лепс поделился мнением об электронном голосовании на выборах в Госдуму. По его мнению, электронное голосование является реальностью постковидного времени.
Лепс заявил, что новый формат голосования стал частью рефлексии в период пандемии. Сам Артист признался, что не против электронного голосования.
По мнению певца, новшества должны развиваться так, чтобы избиратели были услышаны и правильно записаны.
Лепс отметил, что россияне привыкли голосовать традиционным способом, но с другой стороны электронное голосование делает выборы удобными из-за возможности голосовать удаленно.
Артист также выразил мнение, что музыканты остаются вне политики, но рано или поздно он может стать жертвой политических идей.
"Но политика — вещь такая странная, на мой взгляд, либо ты займешься политикой, либо политика, рано или поздно, займется тобой", — рассказал артист в интервью "Московскому комсомольцу".
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Для жителей семи регионов будет возможность проголосовать онлайн.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украине приходится переплачивать за российский газ вследствие отказа от закупок напрямую. Такое положение дел в эфире телеканала "Наш" обрисовала депутат Верховной рады Анна Скороход.