Григорий Лепс поделился мнением об электронном голосовании

Певец Григорий Лепс поделился мнением об электронном голосовании на выборах в Госдуму. По его мнению, электронное голосование является реальностью постковидного времени.

Лепс заявил, что новый формат голосования стал частью рефлексии в период пандемии. Сам Артист признался, что не против электронного голосования.

По мнению певца, новшества должны развиваться так, чтобы избиратели были услышаны и правильно записаны.

Лепс отметил, что россияне привыкли голосовать традиционным способом, но с другой стороны электронное голосование делает выборы удобными из-за возможности голосовать удаленно.

Артист также выразил мнение, что музыканты остаются вне политики, но рано или поздно он может стать жертвой политических идей.

"Но политика — вещь такая странная, на мой взгляд, либо ты займешься политикой, либо политика, рано или поздно, займется тобой", — рассказал артист в интервью "Московскому комсомольцу".

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Для жителей семи регионов будет возможность проголосовать онлайн.

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