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Моргенштерн рассказал, что собирал деньги для ребенка из-за страха

Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн рассказал, что помогал собирать деньги больному ребенку из Тимашевска из страха перед правоохранительными органами.

Моргенштерн рассказал, что собирал деньги для ребенка из-за страха

Музыкант признался, что помогал мальчику, страдающему спинальной мышечной атрофией Илье Худобе из-за угроз об уголовном преследовании. По словам Моргенштерна, ему угрожали уголовным делом о пропаганде наркотических веществ.

Рэпер рассказал о своем источнике, который сообщил ему о человеке в правоохранительных органах. По сведениям этого источника, человек прислал шоумену сообщение о сборе средств для Ильи Худобы.

По информации того же источника, Илья Худоба был ребенком сотрудника полиции. После инцидента рэпер перевел три миллиона рублей. В июне шоумен перевел еще 10 миллионов рублей. При этом сам Моргенштерн признался, что перевел деньги из страха.

"Я это сделал не потому, что хотел, не от чистого сердца, не от души, а чтобы обезопаситься. "Вот, смотрите, я же помогаю ребенку майора полиции, не подкидывайте мне наркотики, пожалуйста", — рассказал Моргенштерн на своем канале в YouTube.

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Рассказ Моргенштерна о сборе средств для Ильи Худобы
Автор: Владан Джурич
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