Сын Ксении Собчак трогательно поздравил отца с днём рождения

Сыну Ксении Собчак Платону в ноябре исполнится пять лет. Белокурый малыш с пухлыми щёчками просто очарователен. Родители мальчика развелись в 2019 году. Ребёнок в своём видеообращении так проникновенно произносит слово "папа", что интернет-пользователям показалось, что малыш очень скучает по Максиму Виторгану.

Ксения Собчак, как мудрая женщина, только приветствует общение сына с экс-супругом Максимом Виторганом, которому 10 сентября исполнилось 48 лет.

Актёр периодически публикует видео и фото с горячо любимым наследником.

В своём Instagram-аккаунте Ксения Собчак разместила видео, на котором Платон очень трогательно поздравляет папу с днём рождения. Мальчик даже смастерил отцу подарок. Ребёнок крутит в руках яркую ёмкость и объясняет, что это подставка для карандашей.

В конце малыш так выразительно произнёс слово "папа", что у фолловеров просто сердце дрогнуло — так искренне мальчик обратился к отцу.

Ксения Анатольевна присоединилась к поздравлениям сына.

"Дорогой папа Максим! Мы тебя поздравляем с днем рождения! Счастья и успехов! Приезжай за своим подарочком", — написала журналистка под видео.

Подписчики отметили, что ребёнок у Ксении Анатольевны просто необыкновенно красивый и умный.

"Точно дитя любви, такой красивый, все самое лучшее взял. Счастья и сыночку, и родителям";. "До чего у вас славный мальчишка", — писали под постом Ксении интернет-пользователи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.