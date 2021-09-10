EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гинцбург: "Спутник V" более эффективен от дельта-штамма, чем зарубежные вакцины
Жители Подмосковья предположили, почему сломали памятник "Кавказской пленнице"
Правозащитники одобрили новый законопроект о педофилии
ЕС продлил на полгода санкции против РФ из-за Украины
Турчинов рассказал, что Киев не сможет "зачистить" Крымский мост
Пушкина осудила тех, кто не пустил особенного ребёнка на аттракцион
Жители разрушенной в Ногинске высотки не смогут вернуться в квартиры еще месяц
Захарова назвала оторванным от реальности заявление Зеленского о войне с РФ
Талибы* захватили склад с советским оружием и техникой

Сын Ксении Собчак трогательно поздравил отца с днём рождения

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сыну Ксении Собчак Платону в ноябре исполнится пять лет. Белокурый малыш с пухлыми щёчками просто очарователен. Родители мальчика развелись в 2019 году. Ребёнок в своём видеообращении так проникновенно произносит слово "папа", что интернет-пользователям показалось, что малыш очень скучает по Максиму Виторгану.

Сын Ксении Собчак трогательно поздравил отца с днём рождения

Ксения Собчак, как мудрая женщина, только приветствует общение сына с экс-супругом Максимом Виторганом, которому 10 сентября исполнилось 48 лет.

Актёр периодически публикует видео и фото с горячо любимым наследником.

В своём Instagram-аккаунте Ксения Собчак разместила видео, на котором Платон очень трогательно поздравляет папу с днём рождения. Мальчик даже смастерил отцу подарок. Ребёнок крутит в руках яркую ёмкость и объясняет, что это подставка для карандашей.

В конце малыш так выразительно произнёс слово "папа", что у фолловеров просто сердце дрогнуло — так искренне мальчик обратился к отцу.

Ксения Анатольевна присоединилась к поздравлениям сына.

"Дорогой папа Максим! Мы тебя поздравляем с днем рождения! Счастья и успехов! Приезжай за своим подарочком", — написала журналистка под видео.

Подписчики отметили, что ребёнок у Ксении Анатольевны просто необыкновенно красивый и умный.

"Точно дитя любви, такой красивый, все самое лучшее взял. Счастья и сыночку, и родителям";.

"До чего у вас славный мальчишка", — писали под постом Ксении интернет-пользователи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сын Ксении Собчак свободно разговаривает на английском языке
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Жители Подмосковья предположили, почему сломали памятник "Кавказской пленнице"
Басков в купальной шапочке рассмешил публику до слёз
Правозащитники одобрили новый законопроект о педофилии
ЕС продлил на полгода санкции против РФ из-за Украины
Ида Галич рассказала о пугающих проблемах со здоровьем сына
Турчинов рассказал, что Киев не сможет "зачистить" Крымский мост
Пушкина осудила тех, кто не пустил особенного ребёнка на аттракцион
Жители разрушенной в Ногинске высотки не смогут вернуться в квартиры еще месяц
Захарова назвала оторванным от реальности заявление Зеленского о войне с РФ
Талибы* захватили склад с советским оружием и техникой
Популярное
Общество
Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России

Вчера при трагических обстоятельствах погиб министр МЧС России Евгений Зиничев. Помимо официальной версии его смерти, имеется и альтернативная.

Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России
Гибель министра Зиничева: подвиг, случайность, убийство?
Политика. Новости и аналитика
Гибель министра Зиничева: подвиг, случайность, убийство?
Российский шоу-бизнес
Галкин показал, как дочь Лиза называет старшую сестру
Происшествия
Экипаж российского самолёта подал сигнал бедствия в Турции
Любовь Степушова Итоги саммита РФ - Белоруссия: Путин уступил Лукашенко, но выиграл Любовь Степушова Игорь Буккер Вооружены и очень опасны: кто бы мог подумать, что речь идёт о евреях Игорь Буккер Ирина Гусакова "Мамочка" Меркель: какие планы на пенсию у "безжалостного политика" Ирина Гусакова
Экономика и бизнес
Впервые в истории: цены на газ бьют рекорды. И это могут повернуть против России
Общество
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья и "запустил" строительство
В Польше объяснили, почему для России транзит через Украину - это почти навсегда
Экономика и бизнес
В Польше объяснили, почему для России транзит через Украину - это почти навсегда
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников