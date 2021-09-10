Купальные шапочки никого не красят, это факт. Николай Басков в атрибуте для бассейна стал выглядеть особенно комично. Прорезиненный головной убор так сильно сковал череп исполнителя хита "Шарманка", что эта фотография певца уже претендует на статус интернет-мема.
Публика привыкла видеть натурального блондина российской эстрады с копной густых волос. Когда певец спрятал локоны под шапочкой для бассейна, он стал крайне забавно выглядеть.
Блогеры уже предложили интернет-публике оценить занимательный фотошедевр. В своём Instagram-аккаунте снимком Баскова поделился Рустам Солнцев.
На фотографии Басков запечатлён в компании Марины Федункив. Звёзды одеты в одинаковую плавательную "униформу". Актриса на фото смотрится нормально, а вот Баскова шапочка основательно подпортила. Его голова стала похожа на гладкое яичко.
Подписчики блогера оценили забавный снимок.
"Золотое Яичко России";
"Хуже чем в паспорте, можно выглядеть только в шапочке для плавания";
"Эти резиновые шапочки никого не украшают";
"Коля?! Басков?! Ты ли чё ли?!!" — комментировали снимок фолловеры.
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