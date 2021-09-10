Басков в купальной шапочке рассмешил публику до слёз

Купальные шапочки никого не красят, это факт. Николай Басков в атрибуте для бассейна стал выглядеть особенно комично. Прорезиненный головной убор так сильно сковал череп исполнителя хита "Шарманка", что эта фотография певца уже претендует на статус интернет-мема.

Марина Федункив и Николай Басков

Публика привыкла видеть натурального блондина российской эстрады с копной густых волос. Когда певец спрятал локоны под шапочкой для бассейна, он стал крайне забавно выглядеть.

Блогеры уже предложили интернет-публике оценить занимательный фотошедевр. В своём Instagram-аккаунте снимком Баскова поделился Рустам Солнцев.

На фотографии Басков запечатлён в компании Марины Федункив. Звёзды одеты в одинаковую плавательную "униформу". Актриса на фото смотрится нормально, а вот Баскова шапочка основательно подпортила. Его голова стала похожа на гладкое яичко.

Подписчики блогера оценили забавный снимок.

"Золотое Яичко России"; "Хуже чем в паспорте, можно выглядеть только в шапочке для плавания"; "Эти резиновые шапочки никого не украшают"; "Коля?! Басков?! Ты ли чё ли?!!" — комментировали снимок фолловеры.

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