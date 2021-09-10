Ида Галич рассказала о пугающих проблемах со здоровьем сына

Ида Галич рассказала о пережитом ужасе. Звезда ТВ и интернета объяснила, почему несколько дней выпала из Сети. Популярный блогер объяснила, что она лежала в больнице с маленьким сыном Леоном, которому нет ещё и годика. У малыша случился непонятный припадок.

Сын Иды Галич Леон

Ида объяснила, что мальчик забился в судорогах.

"Утром 8 сентября у нашего сыночка случился припадок, похожий на эпилептический. Это были самые страшные четыре минуты в моей жизни. Мы вызвали скорую, которая, к слову, очень быстро приехала к нам в коттеджный посёлок. Нас забрали в Морозовскую детскую больницу", — написала Ида в своём Instagram-аккаунте.

Галич рассказала, что услышала жуткие словосочетания, которые её всерьёз ужаснули.

"Что-то типа: необходимо МРТ, дабы исключить кровоизлияния и опухоль", — поделалсь своим страхом Ида.

Ребёнка госпитализировали в неврологическое отделение, где у малыша взяли необходимые анализы, чтобы понять причину припадка.

Блогер призналась что ей было так страшно, что она иногда подвывала от страха.

"Скорее всего наша судорога была вызвана отравлением. Будем следить! Спасибо за ваши сообщения. Извините, что пропала со всех рабочих радаров", — объяснила Ида.