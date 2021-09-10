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"Замечательный человек": Пореченков рассказал о знакомстве с Зиничевым

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский актер Михаил Пореченков проводил в последний путь погибшего главу МЧС Евгения Зиничева. Актёр рассказал, откуда знал министра и каким ему запомнился этот героический человек.

"Замечательный человек": Пореченков рассказал о знакомстве с Зиничевым

По словам Пореченкова, Евгений Зиничев был любителем театрального искусства. В театре актёр и познакомился с министром.

Министра также лично знал продюсер Андрей Разин, который ранее почтил память героя в своём микроблоге.

Артист восхитился тем, что Зиничев до последнего остался верен человеческому и профессиональному долгу.

"Настоящий герой, мужчина. До конца выполнял свой долг человеческий, мужской и на работе. Мы были знакомы, он часто приходил в театр. Мы общались. Замечательный человек был, который разбирался и в искусстве, и в истории. Настоящим патриотом и мужиком был. Очень жалко", — цитирует слова Пореченкова Телеканал "360".

В столице с Зиничевым прощались сотни людей. Выстроилась длинная очередь из тех, кто желал почтить память министра. После завершения траурной церемонии гроб с телом главы МЧС увезли в Санкт-Петербург. Зиничева похоронят на Северном кладбище.

Зиничев ушёл из жизни в возрасте 55 лет. Он погиб восьмого сентября, пытаясь спасти от смерти режиссёра Александра Мельника.

Президент России Владимир Путин ранее выразил слова поддержки родным главы МЧС. Владимир Владимирович заявил, что для него гибель Зиничева — невосполнимая утрата. Лидер РФ посмертно присвоил главе МЧС звание Героя России.

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Церемония прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым | Похороны | Прямая трансляция - Москва 24
Автор: Елена Былкина
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