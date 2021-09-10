Брат Моргенштерна безупешно пытается наладить общение с рэпером

У рэпера Моргенштерна есть младший брат по отцу — Ролан Валеев. 19-летний парень как две капли воды похож на артиста, однако звёздный родственник не горит желанием общаться с Роланом.

Алишера Валеева (настоящее имя Моргенштерна) мать воспитывала в одиночку. Отца, по признанию рэпера, он видел только несколько раз в жизни. При этом у певца есть сводный брат Ролан.

Молодой человек пытается наладить общение со знаменитым братом, однако Алишер остался равнодушен к попыткам младшего родственника сблизиться. Моргенштерн даже не пригласил брата на свою свадьбу.

Парень отмечает, что не претендует на славу и деньги брата, однако он был бы не прочь общаться с Алишером по-родственному.

Ролан всегда знал о родстве с Алишером, а в детстве они даже дружили, так как учились в одной школе в Уфе. После карьерного взлёта Моргенштерна пути братьев разошлись.

"Он просто перестал со мной общаться, не объясняя причины. Мне его популярность совершенно не интересна. Мне не нужен PR или его деньги. Нужен только старший брат. Пару лет назад я написал Алишеру, что хотел бы возобновить общение. Он тогда ответил, что не против и мы обменялись телефонами, но дальше этого не пошло. Около года назад он был в Уфе и я предложил встретиться, потусить вместе, но Алишер не захотел", — цитирует слова Ролана "Комсомольская правда".

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