Елена Малышева застряла в лифте и повела себя как профессионал

Ведущая шоу "Жить здорово!" Елена Малышева с коллегами оказалась запертой в лифте. Теледоктор не впала в панику, а применила на практике знания правил поведения в лифте, который застрял между этажей. Правила безопасности в заклинившем лифте стали открытием для Екатерины Стриженовой.

Елена Васильевна отметила, что ей и её съёмочной группе очень не везёт с лифтами. Она призналась, что периодически оказывается с коллегами в плену замкнутого пространства.

Очередное злоключение с телеведущей произошло в Санкт-Петербурге. Команда "Жить здорово" застряла в заклинившем в кабине автоматического подъёмника. Всего пленниками лифта стали одиннадцать человек в белых халатах.

"Будни съёмок. В третий раз мы застряли в лифте на съемках. Счастье, что мы застревали в лучших медицинских центрах страны! Между прочим, при застревание в лифтах есть правила поведения, которые надо соблюдать. Первое, надо снять лишнюю одежду. Второе, нужно обязательно сесть или лечь на пол. И, конечно, Нужно вызывать помощь. Помощь пришла быстро", — написала Елена Васильевна в своём Instagram-аккаунте.

Советы удивили коллегу теледоктора телеведущую Екатерину Стриженову.

"Я думала, что наоборот надо всю одежду на себя надеть и лечь, чтобы падать мягче", — написала под постом Малышевой Стриженова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.