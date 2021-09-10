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Певица Азиза задумалась о ребёнке от молодого мужа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

57-летняя певица Азиза не даёт в обиду своего молодого супруга. Она не верит никаким разоблачениям и убеждена, что нашла родственную душу.

Певица Азиза задумалась о ребёнке от молодого мужа

Певица Азиза с гневом отнеслась к тому, что в программе Андрея Малахова её супруга представили неким альфонсом. Она верит в искренность своего избранника — ресторатора Алессандро Лортэ.

"Я через его глаза увидела душу. Он — моя родственная душа. Мой муж наполовину русский, наполовину итальянец. У него мама русская. И он жил в детстве в России. Тридцать лет он уже живет в Италии. Он гражданин этой страны. В совершенстве знает итальянский язык. При этом хорошо говорит на русском", — объяснила артистка в программе "Судьба человека" на канале "Россия 1".

У певицы нет детей, однако она не теряет надежды всё же испытать счастье материнства.

Замужество пробудило в ней мечты о наследниках, хотя актриса и признаёт, что она уже вошла в тот возраст, когда стать матерью будет весьма затруднительно.

"Я, к сожалению, вышла из детородного возраста, но хочу ребенка", — отметила певица.

В шоу "Маска" Азиза ранее растрогала публику до слёз, выступая в костюме пингвина с яйцом. Певица объясняла, что в ней пробудились материнские чувства, когда она на сцене нянчила яйцо.

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Автор: Елена Былкина
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