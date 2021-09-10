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Телеведущему Андрею Малахову не понравился замок Галкина и Пугачёвой

Шоу-бизнес

На YouTube-канале "Просто о сложном с Софико Шеварнадзе" вышло интервью с Андреем Малаховым. Во время беседы популярный телеведущий резко высказался о замке, где проживают юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачёва.

Телеведущему Андрею Малахову не понравился замок Галкина и Пугачёвой

По словам журналиста, особняк российских звёзд, который находится в подмосковном посёлке Грязь, поражает своими размерами. Однако он подчеркнул, что сам бы не хотел жить в таком доме, даже если бы ему заплатили большие деньги за это.

"Выдержал бы, может, сутки, не больше", — сказал Малахов.

Телеведущий добавил, что в своих фантазиях не может представить себя в этом замке. Ему чужды произведения современного искусства и архитектуры, размещённые в нём. Кроме того, Малахова не впечатлила одежда звёзд шоу-бизнеса, которую он заметил, когда был в гостях.

Вместе с тем ведущий "Пусть говорят" подчеркнул, что не хотел бы кого-то обидеть своими словами. Он продолжает дружить с Максимом Галкиным и его супругой Аллой Пугачёвой.

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Автор: Юлия Миленина
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