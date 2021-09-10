Дочь Краснова на похоронах попросила всех не держать зла на отца

В столице проводили в последний путь художника-сценографа Бориса Краснова. Он сотрудничал со многими звёздами отечественного шоу-бизнеса. С другом и соратником пришли попрощаться Алла Пугачёва и другие знаменитости.

Деятель шоу-бизнеса умер 7 сентября на 61 году жизни. Мужчина переболел коронавирусом и перенёс два инсульта.

На похоронах наследница сценографа Дарина произнесла речь в память об отце. Девушка расплакалась перед людьми, пришедшими почтить память Бориса Аркадьевича. Она сказала спасибо всем, кто пришёл на похороны и попросила у присутствующих прощения за отца.

"Он был очень ярким, он был звездой, он был талантом, новатором своего времени. И я иногда думаю, что он еще мог сделать, если бы жизнь не распорядилась так жестоко. Он такого не заслужил. Он был хорошим человеком. И очень прошу всех людей, если он кого-то, когда-то обидел — у него был непростой характер, и человек он был непростой, творческий — простите его! Он не со зла… Простите, если сможете, чтобы он мог спать спокойно", — сказала Дарина, обливаясь слезами…

29-летняя Дарина Краснова посвятила отцу пост в своём Instagram-аккаунте. Девушка отметила, что хотела бы родителю другой судьбы.

"Я очень надеюсь, что ты смог мной гордиться хоть немного, и будешь продолжать это делать, наблюдая сверху. Пусть каждая капля пота, которую ты пролил, пытаясь содержать нашу семью, станет для тебя рекой в раю", — писала девушка.