Соседка Бориса Моисеева: "К нему ходит няня. И всё."

По сообщению соседей, после двух инсультов Борис Моисеев не выходит из своей столичной квартиры и вынужден нанять себе няню. Окна Моисеев не открывает, шторы всегда задёрнуты.

"У него есть няня, которая за ним ухаживает. И всё", — сообщила НТВ соседка Бориса Моисеева Наталья Закашанская .

Друзья певца говорят, что после болезни он стал с трудом говорить и ведёт затворнический образ жизни.

Ранее директор артиста сообщал, что артисту даётся тяжело "давление прессы" и разного рода слухи. Свою квартиру он отказывается покидать, потому что стесняется, что плохо выглядит. Деньгами и продуктами Моисеева обеспечивают друзья, и он ни в чём не нуждается.

У Бориса Моисеева было два инсульта: в 2010-ом и 2015 годах. Артист тяжело перенёс оба удара. Однако в 2019 году вышел в свет и поздравил Кристину Орбакайте с юбилеем. После певец почти перестал выходить на связь.

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