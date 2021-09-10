Сын Владимира Конкина: "Отец выстрелил в меня девять раз. В упор!"

Ярослав Конкин рассказал, что взаимоотношения с отцом всегда были непростыми. Во время очередного конфликта, актёр разрядил обойму травматического пистолета в сына.

По словам Ярослава, инцидент произошёл несколько лет назад из-за того, что родитель перепутал его с вором. Они с сестрой не могли попасть в дом, так как дверь была закрыта. Ярослав решил влезть в окно.

"Он достал пистолет и разрядил его в меня. В упор! Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете, у меня две дыры остались!" — рассказал на "Пусть говорят" сын известного актёра.

По словам Ярослава, то, что он остался жив, — чудо.

Ранее Конкин-младший уже заявлял, что отец был очень вспыльчив и пинал ногами беременную маму.

Сестра Ярослава София Конкина, погибла в прошлом году. Девушка захлебнулась, плавая в бассейне. Тогда Владимир Конкин заявил прессе, что его дочь убили.

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