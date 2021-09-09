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Хромченко показала актуальный на все времена брючный комплект

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Эксперт "Модного приговора" Эвелина Хромченко объяснила, почему модницы не прогадают, если выберут костюм в стиле милитари.

Модный приговор
Модный приговор

В шоу "Модный приговор" восхитились стилем милитари, который чаще всего передаёт цвет хаки. Данный оттенок, характерный для армейской формы, не теряют своей актуальности.

Эвелина Хромченко объяснила, что этот стиль никогда не выходит из моды, поэтому владелицы такого предмета гардероба всегда будут в тренде.

Дизайнеры лишь слегка модернизируют военный образ, предлагая модницам новые прочтения.

На подиуме шоу показали, как выглядит актуальный брючный костюм в стиле милитари.

Героиня проекта появилась перед публикой в брюках прямого кроя и кроп-жакете цвета хаки. Дополнился образ массивными чёрными ботинками.

"Стиль милитари никогда не выходит из моды, но от сезона к сезону он немножко видоизменяется — акценты расставляются по-разному. В прошлом сезоне стиль милитари был очень прямолинейным. Он реально цитировал разнообразные военные формы. В нынешнем сезоне стиль милитари буквально подменили — все в этом стиле и оттенке хаки выглядит очень женственно!" — отметила Эвелина Хромченко.

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Автор: Елена Былкина
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