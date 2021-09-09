Пугачёва не смогла сдержать слёз на похоронах Бориса Краснова

Сценограф Борис Краснов очень тесно сотрудничал с Аллой Пугачёвой. Именно этому непревзойдённому художнику Алла Борисовна доверяла оформление своих "Рождественских встреч". Примадонна не пропустила прощание со своим соратником. На похоронах певица расплакалась, прощаясь с другом.

Певица Алла Пугачёва приехала на Троекуровское кладбище, где проходила церемония прощания с Борисом Аркадьевичем.

Эмоции нахлынули на народную артистку России, когда супруга художника произносила прощальную речь на могиле мужа.

Борис Краснов ушёл из жизни в ночь на 7 сентября. Блестящий мастер своего дела перенёс коронавирус. После этого у него случился повторный инсульт, который окончательно приковал художника к кровати. Артист лишился речи и был почти обездвижен.

Звёзды, которые работали с Красновым, с содроганием говорят о мучительной смерти художника.

Начина с 90-х годов, Борис Аркадьевич тесно сотрудничал с Ириной Аллегровой, Лолитой Милявской, Валерием Леонтьевым, Валерием Сюткиным.

Примадонна трогательно назвала Краснова дорогим другом. Она также писала в своём микроблоге о том, что строчка песни "Миллион алых роз": "Жил был художник один" подходит для Краснова.

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