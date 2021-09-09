Бородина объяснила, почему люди разводятся

Ксения Бородина дважды в своей жизни пережила развод. Ведущая "Дома-2" теперь стала экспертом в психологии разводов. Звезда поделилась своими размышлениями на эту тему с фолловерами. Она также посетовала на то, что мужчин в Москве катастрофически не хватает.

Ксения Бородина обратила внимание интернет-аудитории на то, что страна переживает настоящий бум разводов. Знаменитость попыталась объяснить, почему так происходит. Она напомнила, что несколько десятилетий назад браки были гораздо крепче.

"Родителям нашим было сложнее развестись, уже молчу про бабушек и дедушек. Мне кажется так происходит, потому что женщины перестали терпеть! Измены, предательства, рукоприкладство, алкоголизм, наркотики, что ещё может быть причиной? Раньше, была такая поговорка, Бог терпел и нам велел! Но сейчас, многие поднялись с колен, стали сами зарабатывать и прекрасно понимают, что если их не уважают и не ценят, если придают во всех смыслах этого слова, то ты не терпила, встала и пошла", — написала Ксения в своём Instagram-аккаунте.

Звезда "Дома-2" также посетовала на развращённость современных нравов.

"Интернет сильно развратил людей, достаточно зайти в Директ и написать, встретиться и пошло поехало. Женщины к сожалению стали доступнее и статистику никто не отменял, на 10 девчонок, 5 ребят, в Москве уж точно! Но даже если такая плачевная статистика, это не значит, что моральных принципов у людей должно не оставаться!" — объяснила Ксения.

Подписчики посоветовали Бородиной проще относиться к неудачам в личной жизни.

"Ну развелась и развелась… зачем это мусолить… уже и так все знают что по чём", — пишут в Сети.

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