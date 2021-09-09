Нагиев сфотографировался голый в нарисованных трусах

Дмитрий Нагиев очень гордится тем, что он, согласно опросам, был признан самым сексуальным мужчиной России. 54-летний шоумен не устаёт совершенствовать свою атлетическую фигуру. В очередной раз звезда сериала "Физрук" показал себя во всей красе. Для приличия артист подрисовал к обнажённому снимку трусы в примитивном графическом редакторе.

Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев старательно следует своему образу брутального секс-символа. При этом звезде периодически напоминают, что во времена молодости тот частенько наряжался в женские платья и красил губы. Так он делал для участия в съёмках шоу "Осторожно, модерн!".

Теперь Нагиев блещет впечатляющей мужественностью. Он охотно показывает результат своих тренировок в спортзале. Артист уже может участвовать в соревнованиях по бодибидлингу, так как он превратился в гору мышц.

"Живу не богато, поэтому трусы нарисовал", — подписал свою фотографию шоумен.

Из одежды на Нагиеве только синяя кепка. Трусы на звезде, как нетрудно заметить, действительно нарисованные.

Подписчики активно комментировали пост артиста.

"Дима жги!"; "Судя по обуви, и правда, небогато. Или богато?"; "Круто. Вы ещё и дизайнер нижнего белья", — писали фолловеры.

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