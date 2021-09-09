Певица Монеточка заговорила о разводе

Певица Елизавета Гырдымова (настоящее имя певицы Монеточки) вышла замуж в декабре 2020 года. Автор и исполнитель хита "Русский ковчег" написала пост в Instagram, затронув тему развода.

Монеточка с мужем

Избранником певицы стал её соратник по творчеству Виктор Исаев.

Многие решили, что Елизавета вышла замуж за своего продюсера, однако исполнительница опровергла данную информацию.

"Везде пишут, что я вышла замуж за своего продюсера, но дело в том, что Витя — не мой продюсер и никогда вообще не продвигал артистов в таком смысле. Он — композитор, музыкант", — объясняла Лиза.

Позже Гырдымова ввела в заблуждение публику, опубликовав "беременное" фото.

"Настроение ещё раз пожениться (жаль для этого нужно сначала развестись)", — написала Елизавета.

Свои странные размышления артистка сопроводила трогательным осенним фото. На снимке она целует своего супруга.

Подписчики посоветовали Монеточке принять участие в таинстве венчания.

"Не обязательно разводиться, можно повенчаться. Как вторая свадьба или ещё что-нибудь придумать своё. Новое торжество", — порекомендовали Лизе фолловеры.

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