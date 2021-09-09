Певица Елизавета Гырдымова (настоящее имя певицы Монеточки) вышла замуж в декабре 2020 года. Автор и исполнитель хита "Русский ковчег" написала пост в Instagram, затронув тему развода.
Избранником певицы стал её соратник по творчеству Виктор Исаев.
Многие решили, что Елизавета вышла замуж за своего продюсера, однако исполнительница опровергла данную информацию.
"Везде пишут, что я вышла замуж за своего продюсера, но дело в том, что Витя — не мой продюсер и никогда вообще не продвигал артистов в таком смысле. Он — композитор, музыкант", — объясняла Лиза.
Позже Гырдымова ввела в заблуждение публику, опубликовав "беременное" фото.
"Настроение ещё раз пожениться (жаль для этого нужно сначала развестись)", — написала Елизавета.
Свои странные размышления артистка сопроводила трогательным осенним фото. На снимке она целует своего супруга.
Подписчики посоветовали Монеточке принять участие в таинстве венчания.
"Не обязательно разводиться, можно повенчаться. Как вторая свадьба или ещё что-нибудь придумать своё. Новое торжество", — порекомендовали Лизе фолловеры.
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