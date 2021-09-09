Внучка Гурченко впала в депрессию из-за свадьбы Шаляпина

По словам бывшего PR-менеджера внучки Людмилы Гурченко, Елена Королёва не находит себе места после женитьбы Прохора Шаляпина. В окружении 38-летней девушки бьют тревогу.

Известный ловелас Прохор Шаляпин, похоже, вскружил наследнице легендарной актрисы голову. Елена Королёва познакомилась с Прохором на одном из ток-шоу.

Выпускник "Фабрики звёзд" даже бывал с Еленой на даче Людмилы Марковны. Там певец случайно сломал кровать звезды "Карновальной ночи", отыскав в матрасе дорогое ювелирное украшение, принадлежащее, вероятно, Гурченко.

С тех пор дороги Прохора и Елены разошлись. Шаляпин обрёл своё счастье, женившись на миллионерше из Канады Татьяне Дэвис.

Елена Королёва же пока не обрела счастье в личной жизни. Возможно из-за этого девушка впала в депрессию.

"Лена в последнее время ведет себя очень странно, — вздыхает Анна. — Мы с моей коллегой пытаемся с ней переписываться, но на все вопросы она отвечает, что выйдет в окно. Я не исключаю, что это из-за свадьбы Прохора. Возможно, ей очень плохо от того, что ее личная жизнь не сложилась, на Шаляпина у нее были надежды", — цитирует слова PR-специалиста издание "Собеседник".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.