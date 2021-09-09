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Скандал со звездой фильма "В бой идут одни старики" набирает обороты

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Артист, запомнившийся зрителям по одному из лучших фильмов про войну, Владимир Талашко месяц назад угодил в неприятный скандал. 75-летнего актёра обвинили в домогательствах. К первым жалобам представительниц слабого пола неожиданно присоединились другие предполагаемые жертвы артиста. По уверению одной из женщин, Талашко её изнасиловал, когда ей было 17 лет.

Скандал со звездой фильма "В бой идут одни старики" набирает обороты

Артист, известный по роли лётчика из картины Леонида Быкова "В бой идут одни старики" преподаёт в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения.

Одна из абитуриенток, Виктория Муштей, пожаловалась на приставания преподавателя, который пригласил её домой, а потом, по словам девушки, начал приставать.

На действия Владимира Дмитриевича жаловалась также журналистка, которая, по её признанию, еле унесла ноги, спасаясь от навязчивых приставаний уважаемого актёра.

Теперь о неприятном инциденте поведала жительница Киева Мария Смирнова-Матрос. Она уверяет, что артист её изнасиловал, когда ей было 17 лет.

По её словам, она яростно сопротивлялась.

"Я ему говорю, что не хочу, но он продолжает настаивать, и я понимаю, что мне никто не поверит. И я решила поддаться этой всей истории и уехать как можно скорее", — цитирует слова женщины "Комсомольская правда".

Сам Талашко все обвинения в свой адрес отвергает.

"Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было", — объяснил актёр.

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Актера Владимира Талашко обвинили в изнасиловании. Новости шоу-бизнеса сегодня
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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