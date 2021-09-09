Галкин показал, как дочь Лиза называет старшую сестру

Родственные связи в семье Аллы Пугачёвой выглядят весьма забавно. Лиза Галкина младше своей старшей сестры Кристины Орбакайте на сорок три года. Несмотря на солидную разницу в возрасте, у сестёр очень трогательные отношения.

Старший сын Кристины Орбакайте Никиты Пресняков в одном из интервью объяснял, что двойняшкам Лизе и Гарри Галкину пока не объясняют сложные родственные связи. В детской голове с трудом укладывается информация, что племянники старше дяди и тёти.

Впрочем, наследники Пугачёвой и Галкина — детишки очень сообразительные. Они наверняка разберутся, что к чему.

Кристина Орбакайте периодически приезжает в гости к матери. У звёздной бабушки также часто гостит внучка Клава Земцова, дочка Орбакайте.

Кристина балует свою семью подарками. Об этом известно из Instagram-аккаунта Галкина.

Максим опубликовал в своём микроблоге трогательное видео. В ролике белокурая Лиза красуется в новой обновке.

— Откуда у тебя такое пальтишечко? — спрашивает отец Лизу. — Кристиночка подарила перед днем рождения. У меня, конечно, ещё береточка такая была, но мы её сегодня не взяли, — объясняет девочка. — Красоточка, — восхищается шоумен.

Наряд от Орбакайте действительно очень идёт светловолосой Елизавете. Кристина презентовала сестрёнке светло-голубое пальто кокетливого девчачьего кроя.

Интернет-пользователей умилило то, как девочка называет старшую сестру — Кристиночка.

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