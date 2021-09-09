Мальков потерял глянцевый лоск после госпитализации Макеевой

Роман Мальков только благодаря своей звёздной супруге стал выглядеть как звезда шоу-бизнеса. Стоило только Анастасии Макеевой загреметь в больницу, как сквозь тонкий слой глянца стал пробиваться суровый небритый гастарбайтер в растянутых "спортивках".

Анастасия Макеева не выдержала травли и всеобщего натиска. Против актрисы, которая захотела любить и быть любимой, ополчились беспощадные моралисты. 39-летнюю женщину обвиняют в том, что она выбрала неправильный объект для любви, так как её избранник был женат и воспитывал с супругой четверых детей.

Здоровье Макеевой пошатнулось. У неё случился нервный срыв, который спровоцировал кровоизлияние горла. Актриса стала временно профнепрегодной, так как потерела голос.

Сейчас Анастасия, судя по постам в её микроблоге, восстанавливается в больнице.

Артистка разглядела в рабочем из Словении сказочного принца. Женщина сделала из избранника украшение светских мероприятий. Под наблюдением супруги Мальков блистал. Макеева даже сделала мужу голливудскую улыбку.

Без стараний актрисы Роман Мальков вернулся к своему привычному облику. Мужчина перестал бриться, забросил изысканные костюмы и облачился в удобный спортивный костюм.

"Когда не спал три дня и сидел в машине под окнами больницы. Уставший, не бритый, голодный, но довольный, что передавая для жены вещи в больницу счастлив, как ребёнок", — гласит подпись к фото Малькова на странице Макеевой в Instagram.

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