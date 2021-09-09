Актриса Любовь Толкалина два десятилетия своей жизни отдала Егору Кончаловскому, родила ему дочь, однако так и не удостоилась стать законной женой именитого режиссёра.
Интернет-пользователи посчитали пост о семейных ценностях Егора Кончаловского в Instagram обидным для его бывшей возлюбленной Любови Толкалиной, которая двадцать лет строила отношения с кинодеятелем, но он так и не взял её в жёны.
Роман Толкалиной и Кончаловского начался в 1996 году. В 2001-ом актриса подарила возлюбленному дочь Марию. Звёздная пара рассказала о своём расставании в 2017 году.
Через пару лет Егор Андреевич взял в жёны юриста Марию Леонову, которая родила ему сына Тимура.
Егор Кончаловский поделился совместным снимком с супругой и наследником. На фото семья отдыхает на море.
"Семья стала для меня очень важной частью моей жизни, раньше было иначе", — написал Кончаловский-младший на своей странице под трогательной фотографией.
Подписчики порадовались за счастье знаменитости, однако нашлись те, кто увидел в данном посте намёк на отношения с Любовью Толкалиной. Фолловеры предположили, что такие слова могут ранить актрису.
"Повезло второй семье! Точнее, даже жене. Первой, наверное, это больно читать!";
"Почему-то Любу все равно жалко…";
"Получается, с ней (с Толкалиной. — Прим. ред.) семья была не важна?";
"Это здорово. Но ваши девочки, Люба и дочь Маша, тоже часть вашей семьи", — писали интернет-пользователи под постом режиссёра.
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