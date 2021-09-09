Алла Пугачёва умеет мастерски преображаться. Как верно отметил однажды Максим Галкин, Примадонна каждый день разная. Особенно впечатляет публику необыкновенная моложавость народной артистки СССР. На светское мероприятие Алла Борисовна пришла с новой причёской в компании обожаемого супруга.
Пугачёва и Галкин явились на закрытую премьеру сериала "Вертинский". Картина повествует о жизни именитого артиста, исполняющего лиричные песни в трогательном образе Пьеро.
Каждый выход в свет Примадонны — большое событие. В этот раз Алла Борисовна посетила премьеру ленты в кинотеатре "Художественный". Александр Вертинский — один из любимых артистов Примадонны.
Надо ли говорить, что Пугачёва приковала к себе всеобщее внимание. 72-летняя певица выглядела очень молодо и свежо. Нарядилась она в милый костюм. Чёрный трикотажный верх она подпоясала широким ремнем с объёмной пряжкой. Стильный наряд дополнял серый жакет в светлую полоску.
Пугачёва на время забыла о своих кудрявых локонах, убрав осветлённые пряди волос с лица наверх. Такая причёска Примадонне очень к лицу.
Makeup певице подобрали лёгкий с натуральными оттенками.
Премьеру также посетили другие именитые гости — Фёдор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, которая сыграла в картине роль Веры Холодной. Презентовал картину Константин Эрнст.
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