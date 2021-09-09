Поменявшая имидж Пугачёва появилась на публике с мужем

Алла Пугачёва умеет мастерски преображаться. Как верно отметил однажды Максим Галкин, Примадонна каждый день разная. Особенно впечатляет публику необыкновенная моложавость народной артистки СССР. На светское мероприятие Алла Борисовна пришла с новой причёской в компании обожаемого супруга.

Алла Пугачева и Максим Галкин на премьере сериала "Вертинский" (08.09.2021 года Москва)

Пугачёва и Галкин явились на закрытую премьеру сериала "Вертинский". Картина повествует о жизни именитого артиста, исполняющего лиричные песни в трогательном образе Пьеро.

Каждый выход в свет Примадонны — большое событие. В этот раз Алла Борисовна посетила премьеру ленты в кинотеатре "Художественный". Александр Вертинский — один из любимых артистов Примадонны.

Пугачёва выглядела очень молодо и свежо

Надо ли говорить, что Пугачёва приковала к себе всеобщее внимание. 72-летняя певица выглядела очень молодо и свежо. Нарядилась она в милый костюм. Чёрный трикотажный верх она подпоясала широким ремнем с объёмной пряжкой. Стильный наряд дополнял серый жакет в светлую полоску.

Пугачёва на время забыла о своих кудрявых локонах, убрав осветлённые пряди волос с лица наверх. Такая причёска Примадонне очень к лицу.

Makeup певице подобрали лёгкий с натуральными оттенками.

Премьеру также посетили другие именитые гости — Фёдор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, которая сыграла в картине роль Веры Холодной. Презентовал картину Константин Эрнст.