Лера Кудрявцева сняла пугающее видео в ванной

Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками необычными кадрами. Ведущая шоу "Секрет на миллион" предстала перед аудиторией с лицом, на котором нет ни одного "живого места".

Лера Кудрявцева

Звезда ТВ и интернета показала фолловерам нечто необычное. К такому контенту знаменитости её подписчики не привыкли.

Новое видео в Instagram Леры Кудрявцевой вызвало много вопросов интернет-аудитории.

На видео с трудом можно узнать Леру. Её лицо "украшают" пирсинг и татуировки. Сама звезда расположилась в ванной. В какой-то момент знаменитость ныряет под воду, и все её сомнительные украшения исчезают под водой. При этом лицо звезды остаётся неправдоподобно вытянутым.

Лера никак не прокомментировала своё необычное видео, предоставив подписчикам самим размышлять над тем, что они только что увидели.

"В прекрасный век живем, фильтры даже под водой работают"; "Кто-то может объяснить смысл этого тренда?"; "Красиво, прикольно, а что это?"; "Боже, кто это?", — эмоционально вопрошают поклонники Кудрявцевой.

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