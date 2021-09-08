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"Боги маркетинга": Собчак об "остапбендеровщине" бренда Gucci

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ксению Собчак восхитила находчивость бренда Gucci. Она оценила решение модного дома повторить свои творения, созданные еще до того, как они стали выглядеть "гребаным китайским цирком".

"Боги маркетинга": Собчак об "остапбендеровщине" бренда Gucci

Светская львица очень удивилась, когда увидела в продаже свои наряды из прошлых коллекций. Её порадовала находчивость руководителей бренда, которые придумали, как продать остатки коллекции со склада в два раза дороже, чем эта коллекция изначально стоила.

"Захожу в парижский бутик и уже на пороге мне кажется, что я сошла с ума: на рейлах висит весь мой гардероб, купленный пять лет назад, когда Алессандро Микеле выпустил свою первую коллекцию, был молод и свеж, а его творения еще не выглядели "гребаным китайским цирком", производя впечатление "новой струи хиппи-жизни" для Gucci, тогда уже немодного после многолетнего отсутствия Тома Форда", — делится своими мыслями Ксения в своём Instagram-аккаунте.

Gucci решила переиздать лучшие луки первой коллекции.

"Боги маркетинга. Во-первых, я сразу чувствую, что выхожу теперь не в благородном коллекционном винтаже, а в новой коллекции. Во-вторых, приятно, что мои платья выросли в цене покруче индекса Доу Джонса. В третьих, лепить бирку "story that never ends” и продавать остатки со склада — это высокий уровень остапбендеровщины, а я такое реально очень уважаю. Ведь без лоха жизнь плоха. Без Gucci — тоже", — поражается находчивости бренда Собчак.

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Автор: Елена Былкина
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