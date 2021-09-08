"Боги маркетинга": Собчак об "остапбендеровщине" бренда Gucci

Ксению Собчак восхитила находчивость бренда Gucci. Она оценила решение модного дома повторить свои творения, созданные еще до того, как они стали выглядеть "гребаным китайским цирком".

Светская львица очень удивилась, когда увидела в продаже свои наряды из прошлых коллекций. Её порадовала находчивость руководителей бренда, которые придумали, как продать остатки коллекции со склада в два раза дороже, чем эта коллекция изначально стоила.

"Захожу в парижский бутик и уже на пороге мне кажется, что я сошла с ума: на рейлах висит весь мой гардероб, купленный пять лет назад, когда Алессандро Микеле выпустил свою первую коллекцию, был молод и свеж, а его творения еще не выглядели "гребаным китайским цирком", производя впечатление "новой струи хиппи-жизни" для Gucci, тогда уже немодного после многолетнего отсутствия Тома Форда", — делится своими мыслями Ксения в своём Instagram-аккаунте.

Gucci решила переиздать лучшие луки первой коллекции.

"Боги маркетинга. Во-первых, я сразу чувствую, что выхожу теперь не в благородном коллекционном винтаже, а в новой коллекции. Во-вторых, приятно, что мои платья выросли в цене покруче индекса Доу Джонса. В третьих, лепить бирку "story that never ends” и продавать остатки со склада — это высокий уровень остапбендеровщины, а я такое реально очень уважаю. Ведь без лоха жизнь плоха. Без Gucci — тоже", — поражается находчивости бренда Собчак.

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