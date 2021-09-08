Ольга Бузова и Михаил Галустян посоревновались в свирепости, показав свой дикий нрав. В итоге Бузова приручила комика, пригрев его на своей груди.
Ольга Бузова и Михаил Галустян вместе приняли участие в новом проекте ТНТ "Звёзды в Африке".
Звезда "Дома-2" и юморист стали ведущими жаркого шоу. премьера которого состоится 19 сентября.
Африканский континент пробудил в артистах поистине хищнические натуры.
В ролике-анонсе Ольга и Михаил пытаются по очереди перерычать друг друга. Из их уст вырывается львиный рёв.
В противостоянии хищников проигрывает Михаил Галустян. Он пасует перед напором Ольги, мяукает как ручной котёнок и находит успокоение, прижавшись к груди соведущей. После этого Галустян очаровательно мурлыкает.
"За время в Африке Ольга Бузова @buzova86 и Михаил Галустян @m_galustyan выучили новый язык", — гласит подпись к ролику-анонсу на офицальной страничке телеканала ТНТ в Instagram.
Ранее Ольга Бузова рассказывала о своей работе в Африке, однако она старательно скрывала суть проекта. Теперь на ТНТ готовы раскрыть все карты.
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