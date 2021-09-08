Настя Каменских показала свои шикарные формы

Певица Настя Каменских показала себя во всей красе. Артистка отдыхает на тропическом курорте и щедро делится с подписчиками жарким контентом.

Настя Каменских

Популярная украинская певица Настя Каменских сейчас гастролирует в Турции. Звезда совмещает приятное с полезным, так как находит время и для отдыха.

Артистка порадовала фанатов свежим снимком. На фото Настя запечатлена на фоне пальм и живописных хижен с соломенными крышами. Под ногами у звезды — белый пляжный песок.

Каменских работает над своей фигурой. Занятия дают хороший результат. Наделённая от природы фигурой "песочные часы" Настя оттачивает свои красивые формы. Особенно гордится певицы своей пятой точкой, так как именно ягодицы чаще всего выступают главным акцентом на фотографиях.

Настя запечатлена в сплошном купальнике с леопардовым принтом. На первом снимке приковывает к себе внимание пятая точка, а на втором певица показывает грасивую грудь.

Поклонники Каменских забросали артистку комплиментами, сравнивая её со звездой Голливуда Ким Кардашьян.

"У вас такая фигура класс, смотрю и глаз не оторвать!"; "Купальник клёвый"; "Как Ким Кардашьян", — пишут фолловеры под снимками.

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