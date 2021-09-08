"Приветик мужу передайте": Собчак рассказала о покровителях Канделаки

Между Ксенией Собчак и Тиной Канделаки давно пробежала чёрная кошка. Увольнение Канделаки с поста гендиректора "Матч ТВ" заставило Ксению рассказать всю подноготную "царицы полей". Собчак убеждена, что Тина Гивиевна держалась на солидном посту только благодаря влиятельному покровителю.

Ксения Анатольевна скептические отнеслась к заявлению о том, что Канделаки повысили, сделав её заместителем генерального директора холдинга "Газпром-медиа".

"Это её слив, возможность скинуть с борта "Матч ТВ". И все в общих группах ГПМ над этим уже заливисто поржали. Потому что никакой Картозия и никакой Петренко подчиняться Тине Гивиевне не будут, вы вообще в уме? Где эти двое, а где наша царица полей и ее "Чума2 с Ольгой Бузовой, и в целом чума в виде неё. Ну надо какие-то реалистичные сказки-то рассказывать," — пишет Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Собчак уверена, что от Тины давно намеревались избавиться, однако нашлась рука крепкого хозяйственника, которая за нее впрягается.

"Еще Чернышенко хотел от неё избавиться, понимая полную неэффективность, но ему позвонили впервые в жизни ОТКУДА НАДО, то есть от Чемезова, и заставили общаться. То есть ну буквально, вся история с Тиной и ГПМ — это история крышевания её группой Чемезова (приветик мужу передайте в камеру, пожалуйста)", — отметила Ксения.

Негативно отозвалась Собчак и о работе Тины на канале.

"Как только человек с такими компетенциями выходит на свободный и негосударственный рынок, получается полный трэш. Мой прогноз: спокойненько будет сидеть, формально что-то возглавляя, реально не влияя ни на что, и слава богу", — поделились своим мнением журналистка.

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