Собчак прокомментировала смерть мухи за спиной у Путина

Повестка СМИ вокруг Владимира Путина становится всё более захватывающей. Теперь журналисты обсуждают муху, которая имела несчастье оказаться рядом с президентом России. Насекомое, оказавшееся в окружении лидера страны, оперативно и профессионально обезвредили.

Ксения Собчак коллекционирует перлы своих коллег-журналистов. Работающие на мероприятиях с президентом представители СМИ пытаются оживить свои репортажи, подмечая интересные детали.

Всё, что происходит рядом с лидером страны, автоматически становится первостепенно важным, будь то пойманный на лету карандаш, взгляд, брошенный президентом в окно или странный звук разочарования и упрёка, который Путин издаёт, желая выразить своё недовольство работой соратников в регионах.

Теперь в центр внимания акул пера попала муха, которая оказалась за спиной у Путина.

Впрочем, у насекомого не было ни единого шанса. Муха была поймана заместителем Председателя Правительства РФ, полномочным представителем Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

"Это Орден I степени, без сомнений", — прокомментировала остросюжетный инцидент Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.