"Непотопляемая": Садальский о понижении Канделаки в должности на "Матч-ТВ"

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал новость о том, что Канделаки больше не будет возглавлять "Матч-ТВ". В словах Стаса Садальского слышатся ноты неприкрытого злорадства.

Известию о том, что Тина Канделаки теперь не будет генеральным директором спортивного телеканала, Садальский посвятил свой пост в Instagram.

Яркая независимая женщина почему-то вызывает негативные чувства у некоторых мужчин. К числу тех, кто не жалует Тину, похоже, относится и Станислав Юрьевич.

"Непотопляемую Канделаки ушли с поста генерального продюсера канала "Матч ТВ". Теперь она займёт должность заместителя гендиректора ГАЗПРОМ-МЕДИА. Курировать развлекательные каналы. На нашем ТВ уже давно все каналы стали развлекательными", — написал Садальский в своём аккаунте.

Ранее он публиковал в своём микроблоге портрет Канделаки в образе "чудесного грузина". Теперь он высказался о телеведущей, процитировав слова врага звезды ТВ.

"Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр о бывшем генеральном продюсере "Матч ТВ" Тине: "Такие, как Канделаки — беда России. К великому сожалению, их огромное множество", — объяснил Садальский.

Артист отметил, что российские зрители считают провальной работу Тины Канделаки на посту главы "Матч ТВ".

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