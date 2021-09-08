"Попробуй — скажи по-другому": Галкин держит Пугачёву в строгости и подчинении

В Сети становится вирусным ролик, на котором Алла Пугачёва выражает супругу Максиму Галкину полную покорность. При этом Примадонна изображает на лице убедительный страх и признаётся, что не смеет перечить мужу.

Каждое появление Аллы Борисовны на публике становится настоящим событием для армии её поклонников. Неудивительно, что любая свежая запись с Пугачёвой режется на кусочки и выдаётся как отдельный шедевральный ролик.

Примадонна неподражаема в своих остроумных высказываниях. Весенний выпуск программы "Музыкалити" с Пугачёвой и певицей Юлией Зиверт — это кладезь искромётного юмора.

В программе Максим Галкин, кокетливо облокотившись на ладонь щекой, интересуется у супруги, как она относится к его музыкальному творчеству.

— Я есть у тебя в плейлисте? — спрашивает шоумен звёздную супругу. — Конечно! — поспешно отвечает Примадонна. — А ты есть у меня, — самодовольно отвечает Максим. — Попробуй — скажи по-другому, — сетует Алла Борисовна. — Конечно, а то будет грандиозный скандал, — объясняет Галкин.

При этом Алла Пугачёва делает очень выразительное лицо, изображая повиновение, смешанное со страхом перед властью мужа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.