Звезда сериала "Пятницкий" Батырев слукавил в беседе с Корчевниковым

Актёр Антон Батырев, известный по роли в сериале "Пятницкий" признался, что на телевидении нельзя говорить правду.

Популярный артист принял участие в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека". Батырев рассказал своим поклонникам о своей личной жизни и о творчестве.

Корчевникова интересовали подробности развода актёра с Евгенией Лозой.

Антон объяснил, почему он не стал заводить совместных детей с супругой.

"Мы с Женей не успели прийти к тому барьеру, от которого отсчитывается обоюдное желание иметь детей. И слава богу, потому что мы поняли, что не подходим друг другу. Женя прекрасная и хорошая, но для кого-то другого. Она первая предложила развод. Я согласился", — объяснил Батырев на ТВ-шоу.

Когда интервью уже стало достоянием общественности, артист признался, что был не искренним во время телевизионной программы. Батырев рассказал об этом фолловерам в своём Instagram-аккаунте.

"На шоу Корчевникова я сказал очень много неправды. Точнее так: на телевидении в принципе нельзя говорить правду", — объяснил артист причину своего лукавства.

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