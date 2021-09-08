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Богомолов сравнил кабинки для голосования с общественными уборными

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Режиссёр Константин Богомолов рассказал о своей брезгливости и призвал всех избегать кабинок для голосования. Супруг Ксении Собчак советует делать свой выбор с помощью электронного голосования, где, по его мнению, "невозможно мутить мутное".

Богомолов сравнил кабинки для голосования с общественными уборными

Театральный деятель признался что отличается маниакальным отношением к вопросам гигиены.

"Например не переношу общественных уборных. О чем это? О том, что как ни грубо звучит, мне сходить на участок и зашторившись проголосовать — равно как зачем-то выйти из дома, чтоб сходить в уличную кабинку", — объяснил режиссёр.

В качестве альтернативы Богомолов рекомендует россиянам довериться "Цифре".

"Слава Богу, есть электронное голосование, и — Слава Цифре — именно в этой форме голосования, как мне объяснили мои сведущие знакомые, невозможно мутить мутное. Потому как Цифра имеет свойство хранить следы любого вмешательства. Попросту говоря, там ваш голос никто не украдёт. Вот поэтому я и буду электронно-дистанционно отправлять свой гражданский долг. Из дома. Ибо и гигиенично и честно одновременно. А если б все так же, мы б давно закончили с короной и с разговорами о фальсификациях. Ваш Псих", — поделился своим мнением Константин Юрьевич.

Подписчики не разделили оптимизма театрального деятеля.

"Но это уже не тайное голосование";

"Просто мерзки Ваши аллегории. Аж вздрогнула", - пишут фолловеры.

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Автор: Елена Былкина
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