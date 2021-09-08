Тина Канделаки покинула пост генпродюсера "Матч-ТВ"

Телеведущая Тина Канделаки уступила свою престижную должность на Матч-ТВ коллеге.

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки станет заместителем генерального директора холдинга "Газпром-медиа".

На новом посте журналистка будет отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать работу развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и др.).

Ей также доверили запуск и развитие информационного агентства "Матч".

"Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. Предложение Александра Александровича — не меньший вызов, чем запуск телеканала "Матч ТВ" шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены, — приводит слова Канделаки официальный сайт холдинга "Газпром-медиа".

Должность генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" займет Александр Тащин, ныне работающий на должности главного редактора телеканала.

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