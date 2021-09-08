Лариса Долина показала безупречный макияж

Лариса Долина поражает свою аудиторию умением преображаться. С внешностью певицы творятся какие-то чудеса. Постройневшая актриса стремительно молодеет. Иногда в Сеть проникают снимки певицы, сделанные в неудачный момент, но в большинстве случаев Лариса Александровна предстаёт перед публикой неотразимой и с шикарным макияжем.

Лариса Долина

Недавно Сеть облетели снимки, на которых можно заметить явные возрастные изменения исполнительницы хита "Погода в доме". При этом на странице в Instagram певицы царит полное благолепие.

Долина активно публикует снимки, словно доказывая злорадным хейтерам, что она нисколько не утратила былой привлекательности и шарма.

Поводом показать себя во всей своей красе становятся любые мелочи. Певица то желает фолловерам доброго утра, то у неё внезапно появляется желание процитировать стихи Есенина.

Такие посты Лариса Александровна неизменно дополняет красивыми снимками с идеальным макияжем.

Долина ранее объясняла, что плохо выглядят только ленивые женщины, которые не желают прилагать усилия для ухода за собой. Долину нельзя обвинить в лени, она всегда стремится выглядеть безупречно.

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