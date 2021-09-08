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70-летняя вдова Кобзона впечатлила публику свежестью и красотой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Годы не властны над вдовой Иосифа Кобзона Нелли. Женщина, несмотря на свой солидный возраст, сохраняет красоту и очарование.

Нелли Кобзон, Валерия, Пригожин на дне рождения Раппопорта
Нелли Кобзон, Валерия, Пригожин на дне рождения Раппопорта

Вдова народного артиста СССР пришла на торжество в честь дня рождения мужа дочери Кобзона Юрия Раппопорта.

Женщина явилась на праздник в ярком цветастом макси-платье плиссе. Блондинка, похоже, знает секрет вечной молодости, так как она выглядит значительно моложе своих лет.

Фотографию 70-летней Нелли Кобзон опубликовала в своём Instagram-аккаунте певица Валерия.

В центре снимка — вдова прославленного артиста Нелли Кобзон. Женщину тут же осыпали комплиментами.

"Какая Нелли — необыкновенная красавица!";

"Нелли Михайловна — прекрасна", — писали восхищённые фолловеры.

Валерия на фоне чинной и строгой Нелли Кобзон отличилась тем, что выставила стройную ногу из-под юбки с экстремальным вырезом. Сетевые моралисты пожурили исполнительницу хита "Часики" за вольность.

"В фонде имени Кобзона, и Валерия с таким разрезом на юбке? Как-то не прилично";

"Все здорово, только оголенная ляшка Валерии — явно не к месту", — не одобрили интернет-пользователи наряд певицы.

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Автор: Елена Былкина
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