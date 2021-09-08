Годы не властны над вдовой Иосифа Кобзона Нелли. Женщина, несмотря на свой солидный возраст, сохраняет красоту и очарование.
Вдова народного артиста СССР пришла на торжество в честь дня рождения мужа дочери Кобзона Юрия Раппопорта.
Женщина явилась на праздник в ярком цветастом макси-платье плиссе. Блондинка, похоже, знает секрет вечной молодости, так как она выглядит значительно моложе своих лет.
Фотографию 70-летней Нелли Кобзон опубликовала в своём Instagram-аккаунте певица Валерия.
В центре снимка — вдова прославленного артиста Нелли Кобзон. Женщину тут же осыпали комплиментами.
"Какая Нелли — необыкновенная красавица!";
"Нелли Михайловна — прекрасна", — писали восхищённые фолловеры.
Валерия на фоне чинной и строгой Нелли Кобзон отличилась тем, что выставила стройную ногу из-под юбки с экстремальным вырезом. Сетевые моралисты пожурили исполнительницу хита "Часики" за вольность.
"В фонде имени Кобзона, и Валерия с таким разрезом на юбке? Как-то не прилично";
"Все здорово, только оголенная ляшка Валерии — явно не к месту", — не одобрили интернет-пользователи наряд певицы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Максим Виторган развёлся с Ксенией Собчак в 2019 году. Тогда актёр сочинил подробный пост о том, почему люди расстаются. И только теперь Виторган опубликовал текст двухлетней давности. В нём он проливает свет на причину разрыва с Собчак.