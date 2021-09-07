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В Сети продают телёнка, видевшего Филиппа Киркорова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В интернете появилось забавное объявление. На продажу выставили уникального телёнка, который своими глазами видел короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Владельцы очаровательной скотины намерены продать телёнка за один миллион рублей.

Телёнок, видевший Киркорова
Телёнок, видевший Киркорова

Местом проживания эксклюзивного представителя крупного рогатого скота обозначен Алтайский край.

"Телёнок, видевший Киркорова, 1 000 000 р. Республика Алтай, Горно-Алтайск, пл. Ленина", — гласит объявление.

У интернет-пользователей сразу возник вопрос, где телёнку посчастливилось увидеть Филиппа Киркорова.

Есть предположение, что на глаза животному Филипп Бедросович попался, когда приехал на звёздную вечеринку в честь 40-летнего юбилея блогера Елены Блиновской. Она отмечала свой день рождения как раз на Алтае. В числе приглашённых звёзд был и Филипп Киркоров.

Интернет-шутники стали размышлять, как лицезрение короля российской эстрады отразилось на психике представителя семейства парнокопытных.

"Жалко теленка";

"Что теперь из этого телёнка вырастет", — иронизировали интернет-пользователи.

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Автор: Елена Былкина
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