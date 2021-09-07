Пугачёва трогательно попрощалась с умершим Борисом Красновым

Алла Пугачёва посвятила художнику-сценографу Борису Краснову слова своей самой популярной песни: "Жил был художник один".

Алла Борисовна не балует публику постами в своём официальном аккаунте в Instagram.

Всю деятельнсоть в Сети взял на себя её супруг Максим Галкин. Для того, чтобы на странице Примадонны появился новый пост, нужна весомая причина. Сегодня есть такая причина — скончался друг и соратник Пугачёвой Борис Краснов, которому она безоговорочно доверяла в вопросах сценического искусства. Ему было всего 60 лет.

Именно Краснову Алла Борисовна доверила организацию её знаменитых "Рождественских встреч".

"Прощай Друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова "Жил был художник один" только о тебе", — написала Примадонна в своём микроблоге.

Свой печальный пост народная артистка СССР сопроводила фото, на котором Краснов стоит рядом с её большим портретом.

Подписчики раздели грусть Примадонны.

"Очень жалко, такой молодой и очень талантливый был человек. Царство небесное и светлая память"; "Да это был наш лучший и великий друг и художник и наставник… И просто самый добрый человек. Царствие небесное", — писали интернет-пользователи.

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