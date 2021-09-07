Бузову высмеяли за неуклюжие движения на шесте

Ольга Бузова опубликовала видео, на котором она пытается изобразить на пилоне нечто соблазнительное. В итоге сама Ольга признала, что сексуальность — это не её конёк, но зато у неё есть другие сильные стороны.

Звезда "Дома-2" удивила интернет-аудиторию видео с шестом, который многие привыкли видеть атрибутом стриптиза. Бузова объяснила, что использует пилон как способ для тренировок.

"Нет времени ничего объяснять. Всем отличного дня. Каким вида спорта вы занимаетесь", — написала Ольга в своём Instagram-аккаунте.

Видео со своими упражнениями на шесте Ольга почему-то спешно удалила, оставив только снимок в обнимку с пилоном.

Хейтеры успели написать гадостей под роликом звезды. Стройную Ольгу даже упрекнули в том, что у неё появился животик.

Любители злословить не упустили случая поиронизировать над новым увлечением Бузовой.

"Бревно на шесте"; "Стриптизёрша?"; "Когда на видео Ольга с животом и в комментах было, что она поправилась, а на фото — втянула донельзя живот и видео удалила", — комментировали пост знаменитости в Сети.

Впрочем, нашлись те, кто понимает, что видимая лёгкость, с которой Ольга покрутилась на пилоне, обманчива. На самом деле это результат упорных тренировок.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.