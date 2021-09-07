Ольга Бузова опубликовала видео, на котором она пытается изобразить на пилоне нечто соблазнительное. В итоге сама Ольга признала, что сексуальность — это не её конёк, но зато у неё есть другие сильные стороны.
Звезда "Дома-2" удивила интернет-аудиторию видео с шестом, который многие привыкли видеть атрибутом стриптиза. Бузова объяснила, что использует пилон как способ для тренировок.
"Нет времени ничего объяснять. Всем отличного дня. Каким вида спорта вы занимаетесь", — написала Ольга в своём Instagram-аккаунте.
Видео со своими упражнениями на шесте Ольга почему-то спешно удалила, оставив только снимок в обнимку с пилоном.
Хейтеры успели написать гадостей под роликом звезды. Стройную Ольгу даже упрекнули в том, что у неё появился животик.
Любители злословить не упустили случая поиронизировать над новым увлечением Бузовой.
"Бревно на шесте";
"Стриптизёрша?";
"Когда на видео Ольга с животом и в комментах было, что она поправилась, а на фото — втянула донельзя живот и видео удалила", — комментировали пост знаменитости в Сети.
Впрочем, нашлись те, кто понимает, что видимая лёгкость, с которой Ольга покрутилась на пилоне, обманчива. На самом деле это результат упорных тренировок.
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